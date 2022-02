Heel onstuimige dagen in aantocht: 'Er staat wat te gebeuren'

Regen in Geldrop. (Foto: Rob Engelaar)

Donderdag en vrijdag staat ons heel onstuimig weer te wachten, waarschuwt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Er staat wat te gebeuren, dat is een zekerheidje."

Aan zee kan het donderdag en vrijdag stormen, maar hier in de provincie verwacht Wouter dit niet. Wel moeten we volgens hem rekening houden met zware windstoten. "Het waait dan stevig, het is wisselvallig en we hebben te maken met buien."

"Het kan aan een stuk door blijven regenen."

Deze dinsdag verloopt volgens Wouter nog redelijk mooi. "'s Ochtends vroeg hadden we wel te maken met een enkele bui, maar dat buiengebied trekt naar het oosten weg", vertelde hij dinsdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Vervolgens breekt een tijd lang de zon door. Het waait daarbij wel stevig en het wordt een graad of 8." Aan het eind van de dinsdagmiddag neemt de bewolking toe. "Dinsdagavond krijgen we met regen te maken. Die regen gaat lange tijd aanhouden. Ik denk dat het tot het middaguur van woensdag weleens aan een stuk door kan blijven regenen. Op sommige plaatsen valt misschien wel een halve maandhoeveelheid neerslag."

"Woensdag kan het 14 of 15 graden worden."