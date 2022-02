Moeite met terugkeer naar het oude normaal? ‘Carnaval is beste medicijn’

Carnaval kan weer.

Afstand houden, minder mensen zien en mondkapjes op veel plekken: twee jaar lang hebben veel mensen zich aan de coronaregels gehouden. Alles om maar niet besmet te raken met het coronavirus. Maar binnenkort gaan we grotendeels terug naar ‘het oude normaal’. Voor wie dat wennen is, heeft psycholoog Erik Matser uit Helmond een tip: “Carnaval vieren is het beste medicijn.”

Het volksfeest der volksfeesten komt wat hem betreft dus precies op het juiste moment. Nu veel coronamaatregelen de ijskast in gaan, kan carnaval aangepast maar toch uitbundig worden gevierd. Veel mensen staan te popelen om met bier en gezang de coronaperiode van zich af te schudden. Maar bij sommigen leeft ook het gevoel van onwennigheid bij de terugkeer naar het oude normaal: ze zijn gewend geraakt aan een deel van de coronaregels. Volgens Matser is er sprake van een angstbeleving. “We hebben ons aangepast aan een virus, omdat we bang waren om ziek te worden. Veel mensen hoeven nu niet bang meer te zijn, maar toch kan die angst nog steeds verlammend werken.” De psycholoog vergelijkt het met straatvrees: mensen die bang zijn om de vertrouwde omgeving te verlaten en plekken zoals pleinen, supermarkten en openbaar vervoer te vermijden.

"De angst om erg ziek te worden is niet meer zo reëel."

Volgens Matser moet je de confrontatie met die angst aangaan. “Dat is een soort gevecht. Tijdens carnaval zal je dicht op elkaar staan. Mensen hoesten en niezen. Dat was voorheen misschien al niet fijn, maar nu moet je tegen jezelf zeggen: dat hoort er gewoon bij. De angst om erg ziek te worden is niet meer zo reëel.” Oude en nieuwe vrienden zien en een fijne tijd hebben, is volgens Matser supergezond voor de geest. "Angst die we de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd, kunnen we tijdens de carnavalsdagen best snel kwijtraken: carnaval is daarvoor het beste medicijn.” Matser erkent dat er ook mensen zijn die niet te veel prikkels in één keer kunnen verwerken. Zij moeten dat geleidelijk opbouwen. “Je brein kan een maximaal aantal prikkels aan. Overprikkeling is volksziekte nummer één en is eigenlijk veel gevaarlijker dan corona. Toxische stress verkort je leeftijd met heel wat jaren.”

"Carnaval is ideaal om vrijheid te voelen en alles even te laten voor wat het is."