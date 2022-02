Rien is overleden maar krijgt toch een plekje op de verkiezingsposter

Rien Luijkx is in mei vorig jaar overleden. Toch staat hij prominent op de verkiezingsflyer en -poster van de nieuwe politieke partij Hart voor Veldhoven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

"Rien en ik waren hierover al goed in gesprek toen hij in mei plotseling overleed. Hij was mijn politieke vriend van een andere partij. Ik vind dat we moeten laten zien dat hij aan de wieg heeft gestaan van onze nieuwe partij. Ik wilde hem toch die eer gunnen, laat ik het zo zeggen."

Maarten Prinsen legt uit hoe de partij is ontstaan. Maarten kwam van Lokaal Liberaal en Rien was de voorman van BurgerPartij Veldhoven. "Samen met Rien nam ik het initiatief om met onze twee partijen samen de verkiezingen in te gaan." Uiteindelijk kwam hier met VSA nog een derde partij bij.

Uiteraard werd dit wel van tevoren overlegd met Riens weduwe Yvonne. "Zij is ook politiek actief en staat op onze nieuwe lijst op plaats twee. Zij vindt het een geweldig gebaar dat we dit zo hebben bedacht. We hebben Rien links naast zijn vrouw op onze flyers gezet. Zo wordt zij als het ware gesteund door Rien. Zo voelt zij dit ook en dat is een hartstikke mooi iets."

Maarten noemt Luijkx een belangrijk gezicht in de Veldhovense politiek. "Hij heeft ook heel veel jaren bij de gemeente Veldhoven gewerkt, aan de balie. Mensen kennen hem. Maar we hebben dit niet specifiek gedaan om hiermee stemmen te winnen, dat is een misvatting. Wij willen gewoon Rien een plek geven in ons programma en in onze verkiezingscampagne. Natuurlijk zou het fijn zijn als mensen denken: hem kennen we en we gaan een stem uitbrengen op zijn vrouw. Natuurlijk zou dat meegenomen zijn, dat kan ik niet ontkennen."