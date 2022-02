Metworstrennen gaan zeker door, maar gebeurt dat met of zonder publiek?

De Metworstrennen in 2020 met publiek (foto: Vereniging De Metworst).

Met of zonder publiek? Dat is de grote vraag die boven de traditionele Metworstrennen in de gemeente Land van Cuijk hangt. De wedstrijd op carnavalsmaandag 28 februari gaat sowieso door en is te volgen via een livestream. Donderdag is er een overleg met de gemeente. "En dan weten we meer. Met publiek is natuurlijk leuker", zegt persvoorlichter Paul van Boekholt.

De traditie van de Metworstrennen op carnavalsmaandag gaat al zo'n 280 jaar terug. Op de weilanden tussen de dorpen Vortum-Mullem en Sambeek worden paardenraces gehouden die door zo'n tienduizend toeschouwers worden gevolgd. Voor de winnaar ligt een metworst te wachten. "Door de coronamaatregelen mochten onder strikte voorwaarden de wedstrijden doorgaan, maar zonder publiek", zegt Paul van Boekholt. "Na het overleg met de gemeente weeten we pas wat de versoepelingen voor ons gaan betekenen. Tot die tijd blijft de onzeker."

"Voor ons is het van belang dat we die traditie voortzetten."