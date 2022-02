Prinses Anik kan niet wachten op carnaval: 'Iedereen is enthousiast'

Prinses Anik in het midden (foto: SSC de Bonenpikkers).

Het lijkt een aflevering van de Vlaamse oud-tv-coryfee Paul Jambers. Overdag is Anik namelijk een uitvaartverzorgster en in haar avonduren verruilt ze haar ingetogen werkkleding voor een glitterkroon en -mantel als carnavalsprinses van Bonenpikkerslaand (Chaam). Zeker nu. "Ik ga ervan uit dat ik weer heerlijk vijf dagen op pad ben."

De 48-jarige Anik symboliseert met haar dubbelfunctie zo’n beetje alles wat we de afgelopen twee jaar voor de kiezen kregen. “Het is zoals het leven, hè. Met een lach en met een traan”, grinnikt ze. Want mocht ze in 2020 als allereerste carnavalsprinses van Chaam nog een volledige carnaval aanvoeren, vorig jaar waren de Brabantse kroegen door de coronacrisis zo gezellig en uitgestorven als een gemiddeld kerkhof.

Dit jaar wordt dat wel anders, als we even vooruit mogen lopen op de persconferentie van dinsdagavond. Volgens de uitgelekte plannen mag de horeca volgende week vrijdag weer los. Uitgerekend op de dag dat Brabants grootse volksfeest losbarst. En dat is te merken, zegt Anik. “Iedereen is enthousiast, het bestuur is súperdruk en ik word overal aangesproken. Door jong en oud. Iedereen wil weten wat we als bestuur gaan doen. We hadden online al een hoop dingen voorbereid, zoals een carnavalsquiz, maar dat was plan A en dit is plan B. Ik ga ervan uit dat ik weer heerlijk vijf dagen op pad ben.”

Carnaval van vorig jaar tel ik natuurlijk niet mee!