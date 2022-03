Na twee coronazomers komt toerisme op stoom: 'Vaker naar het buitenland'

Onbezorgd het vliegtuig pakken naar verre oorden of even een paar dagen op zakenreis. Sinds corona de samenleving beheerst, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. De behoefte om ertussenuit te gaan is groot, maar helemaal zorgeloos op vakantie gaan zit er nog niet in. In Nederland zijn de coronamaatregelen dan wel opgeschort, maar dat geldt nog niet voor de hele wereld. En hoe weet je zeker dat je geen nieuwe virusvariant mee terugneemt?

Volgens Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant, bleek tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar de vrijetijdssector is. "We wisten hoe fijn het is om leuke dingen te doen in je vrije tijd. De afgelopen twee jaar hebben we ontdekt dat het een levensbehoefte is en Brabant heeft veel te bieden."

"Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus." Met deze woorden opende minister Kuipers zijn eerste coronapersconferentie. Een gedachte die we steeds vaker horen. De beperkingen zijn opgeheven maar het virus is lang de wereld nog niet uit. Hoe leren we leven met corona? Twee jaar na de eerste Brabantse besmetting gaat Omroep Brabant op zoek naar antwoorden.

Het internationaal toerisme in Brabant daalde flink tijdens de coronacrisis. In 2020 overnachtten 544.000 buitenlandse gasten in Brabant. Dat is 59 procent minder dan in 2019. "Inmiddels gaat het weer omhoog", vertelt Huisjes.

Dat ziet ook Marco van Leeuwen, docent reisindustrie aan Breda University of Applied Science. "De reisbeperkingen hebben mensen gedwongen om veiliger op vakantie te gaan. Veel mensen gaan er op uit met de auto, caravan of camper. De afgelopen coronazomers bewijzen dat mensen op die manier veilig op vakantie kunnen."

De bezoekers komen van dichterbij dan eerst. "Meer Nederlanders, maar ook meer Belgen en Duitsers. We hebben gezien dat mensen een vertrouwde en veilige vakantie willen die wat dichter bij huis is en daar speelt VisitBrabant op in."

Michelle de Wit van Prijsvrij Vakanties, ziet het aantal boekingen stijgen. Het Bossche bedrijf nam in 2021 het failliete D-reizen over en kijkt positief naar de toekomst van de reisbranche. "De reisbehoefte is enorm. Er wordt al heel veel geboekt, maar er zijn ook veel last-minute boekingen. Die trend zal de komende jaren wel verder doorzetten. Mensen willen zeker weten dat ze kunnen gaan, voordat ze boeken."

"Ook zakelijk reizen wordt voor een deel weer opgepakt", vertelt docent Marco van Leeuwen. Die cijfers waren door corona drastisch veranderd. De verwachting is dat we op 60 procent van de boekingscijfers van vóór corona zullen uitkomen."

Het reizen naar andere continenten blijft nog wel iets achter. "Vooral mensen die familie of vrienden hebben buiten Europa, reizen al wel naar een ander continent. Maar ook buiten familiebezoeken om zien we nu een flinke toename in boekingen. Vooral naar het Caribisch gebied, Dubai en Egypte", vertelt De Wit.

Veel Nederlanders hebben het eigen land herontdekt. Michelle de Wit denkt dat mensen uiteindelijk toch weer vaker de grens over willen. "Na meerdere zomers in eigen land willen veel mensen weer naar het buitenland en de zon opzoeken."

Duurzaamheid staat bij veel grote bedrijven hoog op de agenda. "Ze gaan voor alternatieven zoals de trein en online vergaderen. We zien nog steeds de waarde om elkaar face to face te zien maar dat hoeft niet meer drie keer per jaar. Eén keer per jaar kan genoeg zijn." Die trend zien ze ook bij de Veldhovense multinational ASML.

Duurzaamheid is ook in de reissector een belangrijk thema. Dat komt volgens Van Leeuwen doordat we de gevolgen van overtoerisme zagen. Toen door corona de toeristen wegbleven uit Venetië, werd het water daar ineens weer helder. "De bewustwording dat we daar met z'n allen een belangrijke rol in spelen, is groter geworden. In die zin heeft corona wel een positieve invloed op duurzaamheid."

"We kennen hier gelukkig geen Venetië-achtige taferelen", vertelt Heleen Huisjes van VisitBrabant. "Het toerisme in Brabant is van zichzelf al heel verspreid. Dat is onze kracht die we extra gaan benutten. Brabant klaar is voor de toekomst."