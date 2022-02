Topdrukte bij beveiligingsbedrijven door versoepelingen met carnaval

De telefoon staat nog net niet roodgloeiend, maar erg druk is het wel. Met het oog op de aanstaande versoepelingen en carnaval maken veel cafés en andere horecazaken gebruik van beveiligingsbedrijven.

Roy Martin is commercieel manager bij beveiligingsbedrijf Promeon Security in Oirschot. "De afgelopen dagen hebben we zo'n twintig opdrachten gehad voor de inzet van onze beveiligers. En ik verwacht de komende dagen nog wel een paar belletjes."

Volgens Martin komt de drukte overeen met andere carnavalsjaren. "Nu zijn het twee tot drie beveiligers per café of restaurant, in andere jaren waren het vaak grotere projecten. We kunnen heel wat aan en als het nodig is kunnen we extra beveiligers inhuren van bedrijven waar we mee samenwerken."

Het zou zomaar kunnen dat het Oirschotse beveiligingsbedrijf woensdag al een beroep moet gaan doen bij collega-bedrijven. "Er is een tekort aan beveiligers. Het kan zijn dat we een keer nee moeten verkopen. Sommige kroegen komen dan met carnaval zonder beveiligers te zitten."