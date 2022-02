Megavondst cocaïne in Breda blijkt nog veel groter

Het speciale team van de politie bij het gebouw aan de Dijklaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

In een busje dat zaterdagavond wegreed bij een shishalounge in Breda is geen 350 kilo, maar 427 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft de politie dinsdag na exacte weging bekendgemaakt. "Net zo strafbaar, maar dat niet iemand denkt dat er 77 kilo's kwijt zijn", schrijft de politie in een tweet.

Sandra Kagie Geschreven door