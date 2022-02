Aanleg 'stadsrivier' Nieuwe Mark door centrum Breda voor de zomer van start

Het doortrekken van de 'stadsrivier' Nieuwe Mark door het centrum van Breda gaat nog voor de zomer beginnen. Het miljoenenproject - er is 25 miljoen euro voor uitgetrokken - gaat de haven ten westen van het centrum uiteindelijk verbinden met de singel ten zuiden van de stad. De gemeente maakte dinsdag bekend dat aannemersbedrijf FL uit Hilvarenbeek de aanleg gaat uitvoeren.

In 2018 onthulde de gemeente Breda de plannen in deze video:

Als eerste wordt de bestaande Nieuwe Mark van de Tolbrug tot aan de Karnemelkstraat onder handen genomen. Dit gedeelte moet eind 2024 klaar zijn. In 2025 wordt de opdracht verleend voor de uiteindelijke verbinding tussen de Markendaalseweg en de singel door het centrum. Bij dit laatste stuk moet een gedeelte van de stadsrivier nog worden uitgegraven.

Langs het water komen fiets- en wandelpaden van een naar de binnenstad en worden er appartementen en horecazaken gebouwd. Rond de stadsrivier komt er ook meer groen in de binnenstad. Zo wordt het voormalige kazerneterrein aan de Fellenoordstraat omgebouwd tot tweede stadspark.

Wethouder Tim van het Hof is enthousiast “De Nieuwe Mark gaat het gezicht van onze binnenstad nog verder verfraaien. Stel je voor: het water stroomt straks weer door de stad. Je kunt er met een boot varen of lekker langs wandelen. En dankzij een Europese bijdrage krijgen we ook nog eens prachtige groene kades en kademuren langs het water.”

De werkzaamheden kunnen komende jaren wel voor verkeersoverlast gaan zorgen, verwacht wethouder Daan Quaars: "Maar we willen ervoor zorgen dat woningen, winkels en bedrijven tijdens de uitvoering van het werk zo goed mogelijk bereikbaar blijven."