'We magge weer... carnavallen!': Prins Bies gaat viraal met dansvideo

Prins Bies en zijn fancy dancemoves.

Als een koe die bij de start van de lente voor het eerst weer de wei in mag. En dan in vol ornaat, inclusief steek en prinsenpak. Zo danst Prins Bies van Klaiendam zich een weg naar beroemdheid in een filmpje dat viraal gaat. We kunnen gaan carnavallen en dat maakt hem en Brabant dolenthousiast.

Dankzij een filmpje op de muziek van de housekraker Push The Feeling On dat viraal gaat op social media, reikt de faam van Prins Bies inmiddels al veel verder dan in zijn eigen dorpje Dussen.

