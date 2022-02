Inbrekers gepakt met hulp van buurtbewoners, vluchtauto klemgezet

Buurtbewoners hebben er dinsdag in Hank voor gezorgd dat drie inbrekers konden worden aangehouden. Een man zette de auto van de inbrekers klem met zijn eigen auto, zijn vrouw waarschuwde de politie en twee voorbijgangers hielpen vervolgens bij het opsporen van de inbrekers die er te voet vandoor waren gegaan.

Een en ander gebeurde dinsdagmiddag rond vijf uur in de Warmondstraat. Een alerte buurtbewoonster stond in de keuken toen ze een auto aan zag komen rijden met daarin drie mannen. Ze gedroegen zich verdacht, liepen door de wijk en voelden bij een huis aan de poort.

Glasgerinkel

Toen haar man naar buiten ging, hoorde hij glasgerinkel. Daarop besloot hij de auto van de mannen met zijn eigen auto klem te zetten. De politie was inmiddels door zijn vrouw gebeld. Toen agenten in de Warmondstraat kwamen, zagen ze de drie verdachten door enkele achtertuinen wegrennen. Een van de mannen kon meteen worden aangehouden, maar de andere twee sloegen op de vlucht.

Terwijl de agenten op zoek waren naar het tweetal, schoten twee andere buurtbewoners in een auto hen te hulp. Zij hadden even verderop de twee mannen door de straat zien rennen. Ze gaven de agenten een lift in de richting van de Sint Elisabethstraat. Daar kregen ze de twee verdachten opnieuw in het vizier. Bij de kerk konden ze alsnog door de politie worden ingerekend.

Naar het ziekenhuis

De drie mannen zijn naar het bureau gebracht. Het gaat om twee Fransen van 30 en 37 jaar. Van de derde verdachte is de identiteit nog niet bekend. Een van de drie is na zijn aanhouding nog kort in het ziekenhuis onderzocht omdat hij zich niet goed voelde.

Wat er bij de inbraak is buitgemaakt, is niet duidelijk. Dit wordt nog onderzocht, laat de politie weten.