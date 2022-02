Twee rotswoningen in de Biesbosch: 'Straks te huur als bed and breakfast'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 In de Biesbosch komen twee rotswoningen: 'Het zijn geen hobbithuisjes.'

Casa del Bies en Casa del Bosch heten ze, twee Flintstonesachtige rotswoningen die nog volop in aanbouw zijn. De huisjes midden in de polder lijken uit massieve rotsblokken gehouwen te zijn. "Ze zijn al apenrotsen en hobbitwoningen genoemd", aldus Hilde Assies.

Rob Bartol Geschreven door

Allerlei namen voor de twee huizen hebben Hilde Assies en haar partner en betonkunstenaar Ruud Visser al voorbij horen komen. "Maar, het zijn geen Flintstoneshuisjes", vertelt Hilde lachend. "Het zijn twee gastenverblijven die we op deze unieke locatie aan het bouwen zijn. Een bed and breakfast helemaal in de stijl van de bijzondere betoncreaties die Ruud maakt voor bedrijven en particulieren. Betonkunstenaar, zo mag je hem ook noemen", aldus Hilde.

"Hier hangen de elektriciteitsdraden nog uit het plafond."

Dat de huisjes nog niet af zijn is vooral binnen goed te zien. "Hier hangen de elektriciteitsdraden nog uit het plafond", wijst Hilde. "Daar komt de douche en hier komt het bed." Hilde loopt naar het ronde raam van rotswoning Casa del Bies en komt bijna woorden te kort om het uitzicht te beschrijven. "Moet je toch eens kijken wat een uitzicht op de polder, dit is zo uniek en mooi." De twee rotswoningen staan achter het zogeheten Biesboschkerkje in Nationaal Park de Biesbosch, een historische plek. "In 1929 werd in het buurtschap Kievitswaard de eerste kerkdienst gehouden in het toenmalige Biesboschschooltje", vertelt Hilde. "In de jaren vijftig hebben de kerkgangers het schooltje verlaten en een houten kerkje gebouwd. De laatste dienst werd hier gehouden op 18 april 2004." Hilde en Ruud konden destijds het Biesboschkerkje kopen en kregen na heel veel gedoe ook toestemming om er te wonen en te werken. Het kerkje werd voor een deel ook de werkplaats van BRUUD!, het bedrijf van Ruud, én ontsnapte ternauwernood ook nog eens aan de sloopkogel.

"Bij de aanleg van de Noordwaard zijn heel wat huizen en boerderijen gesloopt", vertelt Hilde. "De Noordwaard is nu het overstroomgebied voor de grote rivieren. Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat het Biesboschkerkje werd gesloopt. Rijkswaterstaat wilde dat wel."

"Mensen kunnen even aanwippen voor een bakje koffie."