Willy wil Phillip Cocu als trainer van PSV, René kiest voor Peter Bosz

Willy van de Kerkhof ziet in Phillip Cocu een geschikte opvolger van Roger Schmidt. De Duitse trainer maakte vorige week bekend dat hij na dit seizoen stopt bij PSV. René van de Kerkhof zegt in de nieuwe Willy & René-podcast dat zijn voorkeur uitgaat naar Peter Bosz. De broers zien voor vertrekkend directeur Toon Gerbrands een belangrijke rol bij de KNVB.

“Cocu heeft goed gepresteerd in het verleden”, stelt Willy van de Kerkhof in de Willy & René-podcast. Tegelijk erkent de middenvelder van weleer dat het spel onder Cocu vaak niet fraai was: “Maar soms is dat nodig om te presteren.”

Juist daarom heeft René een voorkeur voor Peter Bosz die nu onder contract staat bij Lyon. “Tussen de regels door lees ik dat hij wel terug wil naar Nederland.” Voor René is Cocu een goed alternatief.