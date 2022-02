Het wordt weer drukker op kantoor en zo ga je daar het best mee om

Misschien vond je dat lege kantoor of die comfortabele thuiswerkplek in je joggingpak wel lekker. Of zat je juist in eenzaamheid weg te kwijnen. Hoe dan ook: door het loslaten van de coronamaatregelen gaat dat absoluut veranderen. Of je dat nou leuk vindt of niet. Samenwerkingscoach Edwin Dekkers vertelde woensdagmorgen in het radioprogramma Wakker dat het vooral belangrijk is om dat van elkaar te accepteren.

Het klinkt wellicht oncollegiaal, maar volgens Dekkers zouden heel veel mensen blij zijn geweest als het thuiswerkadvies niet wordt teruggedraaid. "De groep die het zo lekker rustig vond en door kon werken zonder al dat geneuzel bij het koffiezetapparaat. En al die gesprekjes waar je geen interesse in had, kon afkappen door te zeggen dat je internetverbinding hapert." Andersom zijn er ook veel mensen die het fijn vinden om eindelijk weer eens collega's te zien, zegt Dekkers. "Dat hoort bij de dynamiek."

Het is niet meer vanzelfsprekend dat we alleen op kantoor met elkaar kunnen samenwerken.