Transport enorme spoorwissels: verkeersborden en vluchtheuvels weggehaald

Met een speciaal transport werden dinsdagavond twee enorme spoorwissels naar Liempde gebracht. De wissels van 140 meter lang zijn de eerste twee van acht hogesnelheidswissels die in augustus worden geplaatst. Vanwege deze werkzaamheden kan het spoor bij Liempde dan zeventien dagen niet gebruikt worden.

Omdat de wissels extreem groot zijn, worden ze in gedeeltes naar Liempde gebracht. Om met de gevaartes te kunnen manoeuvreren, zijn verkeersborden tijdelijk verwijderd en vluchtheuvels weggehaald.

Per maand wordt ongeveer een wissel gemaakt

"Dat het transport nu al plaatsvond, heeft ook met het formaat van de wissels te maken", legt een woordvoerster van ProRail uit.

De wissels worden gemaakt van onderdelen en grondstoffen uit heel Europa, met als laatste stop een fabriek in Duitsland. Per maand wordt gemiddeld één zo’n wissel gemaakt en omdat ze zo groot zijn, kunnen ze niet tot de zomer in die fabriek blijven. Daarom zijn de eerste twee wissels nu alvast opgeslagen in een depot dicht bij de werklocatie. De komende maanden volgen de andere wissels.

Bovenleiding en de treinbeveiliging aangepast

In augustus worden de vier gewone wissels en acht hogesnelheidswissels ingebouwd op het spoorgedeelte tussen de Ramsteeg en natuurbrug De Mortelen bij Liempde. In verband met deze werkzaamheden rijden en dan zeventien dagen geen treinen op dit spoordeel tussen Eindhoven en Den Bosch.

Tijdens deze periode worden overigens niet alleen wissels vervangen. Ook worden de bovenleiding en de treinbeveiliging aangepast en maakt de huidige wisselverwarming op gas plaats voor een elektrische opvolger.

Na deze werkzaamheden worden de huidige depots weer opgeruimd en wordt het terrein in oude staat teruggebracht.