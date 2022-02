Gemaskerde overvallers bedreigen medewerkers recyclingbedrijf

Gemaskerde mannen hebben dinsdagavond rond elf uur een recyclingbedrijf aan de Oostelijke Randweg in Moerdijk overvallen. Er waren op dat moment meerdere medewerkers van het bedrijf aanwezig. Zij werden door de overvallers bedreigd. Toen een van de medewerkers kans zag om weg te komen, gingen de overvallers er vandoor.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, is nog niet duidelijk, zo laat de politie woensdag weten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel zijn de medewerkers enorm geschrokken.

De politie deed dinsdagavond al uitgebreid onderzoek. Agenten spraken met de medewerkers. Ook deden ze buurtonderzoek. Voor de overval is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk in welke richting de daders zijn gevlucht. Ook is onduidelijk om hoeveel overvallers het gaat.