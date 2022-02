Fenomenale Ireen Wüst is klaar voor laatste olympische 1000 meter

Nog 1000 meter en dan zit de olympische schaatscarrière van Ireen Wüst erop. Donderdag staat ze nog één keer op het olympische ijs. In haar laatste wedstrijd schaatst ze tegen de Poolse Andzelika Wojcik.

"Als ik aan de start sta, is dat om te winnen", sprak ze vastberaden voor haar 1500 meter. Terugblikken doet ze na 12 maart, na haar laatste echte race in Thialf.

Wüst wil nog niet bezig zijn met haar afscheidstournee, al begrijpt ze dat velen het daar wel over hebben. Haar focus ligt eerst nog op presteren en dat geldt ook voor haar derde nummer op deze Spelen. De vorige twee leverden goud en brons op.

Als 19-jarige beleefde ze op de Spelen van Turijn in 2006 een gouden debuut. Wüst won twee keer de 3000 meter, drie keer de 1500 meter en greep goud op de ploegachtervolging in 2014. Daarnaast waren er nog eens vijf zilveren en twee bronzen medailles. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse olympiër ooit.

Deze Olympische Spelen behaalde ze haar zesde gouden mediale. Met deze geweldige prestatie schreef de Goirlese geschiedenis.

"Dit is toch ongelooflijk?", reageert Wüst op een vraag van NOS-verslaggever Bert Maalderink na haar unieke prestatie. "Als 19-jarig broekie stond ik tegen jou te schreeuwen en nu, zestien jaar later nog een keer op mijn 35ste."

De 1000 meter voor vrouwen begint donderdagochtend om half tien Nederlandse tijd.