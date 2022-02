PSV begint aan troostprijs Conference League: 'Maccabi Tel Aviv is topteam'

PSV begon dit seizoen nog in de Champions League maar inmiddels is PSV afgezakt naar de Conference League. Ze zullen het in Eindhoven nooit toegeven, maar het derde Europese toernooi voelt als een troostprijs. In aanloop naar de tussenronde tegen Maccabi Tel Aviv stonden Roger Schmidt en Mario Götze de aanwezige pers te woord.

"We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd", begon Mario Götze zijn verhaal in de perszaal. De Duitse middenvelder wilde niet te ver vooruit kijken. "Je weet toch niet wie je nog gaat tegenkomen."

Het klinkt niet heel enthousiast maar volgens de middenvelder is er genoeg ambitie. "Je wilt als speler voor titels spelen. Die kans krijgen we nu. Ik hou van weken met drie wedstrijden. Die gaan we nog genoeg krijgen nu we op drie fronten meestrijden."

Aangezien PSV nog kans maakt op drie prijzen is trainer Roger Schmidt tevreden over de situatie. "Het is niet vanzelfsprekend dat we na kerstmis nog meedoen in een Europees toernooi. Daarom ben ik tevreden over de huidige situatie. Het is aan het team om het beste eruit te halen."

Ook de Duitse oefenmeester wilde geen concreet doel noemen. Die had hij overigens ook niet gekregen van de directie. "Ik heb geen doel nodig. We willen toch elke wedstrijd winnen. Of we nu tegen Real Madrid of Maccabi Tel Aviv spelen."