PSV vanavond tegen Maccabi Tel Aviv: dit kunnen de Eindhovenaren verwachten

PSV speelt vanavond in de tussenronde van de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. De Israëlische club moet op papier geen problemen opleveren voor de Eindhovenaren. Wie ook kijkt naar de selectie en het huidige seizoen van de Israëliërs wordt niet bepaald bang.

In de beker is de club ook nog steeds actief. Maccabi is titelverdediger en momenteel staan ze in de halve finale. De Israëliërs willen hoe dan ook één prijs pakken om er een geslaagd seizoen van te maken.

Na een valse start zit Maccabi Tel Aviv in de competitie weer in de lift. Afgelopen weekend werd er met 3-2 gewonnen bij directe concurrent Hapoel Tel Aviv. Toch staat de club nog altijd op een magere derde plek met acht punten achterstand op koploper Maccabi Haifa.

Maccabi Tel Aviv werd tweede in poule A van de Conference League. Een heel knappe prestatie was dat niet. De Israëlische club had namelijk gunstig geloot.

LASK Linz pakte overtuigend de eerste plek. Voor Maccabi was het een koud kunstje de tweede plek te pakken. Met HJK Helsinki en Alashkert had het twee eenvoudige tegenstanders die ook gemakkelijk op afstand werden gehouden. De Israelische club verloor in de poule maar één keer.

Bredase cultheld

In de selectie van de Israëliërs zitten drie spelers die een verleden hebben in de Eredivisie:

Brandley Kuwas maakte van 2016 tot en met 2019 furore bij Heracles,

Sheran Yeini speelde twee seizoenen voor Vitessse,

Stipe Perica speelde 37 wedstrijden voor NAC Breda.

In Breda staat de lange spits vooral bekend als cultheld. Vaak zag hij er onbeholpen uit maar hij de supporters sloten de Kroaat al snel in de harten. Hij scoorde negen keer en vertrok een halfjaar voordat de club degradeerde.

Na omzwervingen in Italië, Turkijke, België en Engeland belandde hij afgelopen zomer in Israël. Daar is hij onbetwiste basisspeler. In 29 wedstrijden scoorde hij tien keer. Ook vanavond zal hij zijn opwachting maken bij Maccabi.