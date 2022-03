Na corona voorbereiden op het volgende virus: 'Maar genieten nu het kan'

Burgemeester Paul Depla (foto: ANP / Hollandse Hoogte / Branko de Lang).

In de werkkamer van de Bredase burgemeester Paul Depla staat nog ontsmettingsmiddel en handen schudden is er aan het begin van het vraaggesprek niet bij. "Je zal mij niet horen zeggen dat corona voorbij is. Wellicht dat deze variant kracht heeft verloren, maar we weten nog niet hoe het verdergaat. We moeten waakzaam blijven." Depla heeft een aantal heel concrete ideeën over hoe die waakzaamheid eruit moet zien.

Sanne Hoeks & Peter Pim Windhorst Geschreven door

"Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus." Met deze woorden opende minister Kuipers zijn eerste coronapersconferentie. Een gedachte die we steeds vaker horen. De beperkingen zijn opgeheven maar het virus is lang de wereld nog niet uit. Hoe leren we leven met corona? Twee jaar na de eerste Brabantse besmetting gaat Omroep Brabant op zoek naar antwoorden. Aan het begin van de coronacrisis was de inzet duidelijk. "De brand moest geblust worden. Iedereen stapte naar achteren, zodat Rutte de brand kon blussen. Er maar één ding leidend; wat er ook gebeurde, mensen mochten niet overlijden aan corona."

Depla praat snel en gedreven. Hij heeft veel nagedacht over corona. Zo kennen veel mensen hem ook. Hij bundelde de kritische geluiden uit zijn stad tot een genuanceerd verhaal over de corona-aanpak van het rijk. Dat mocht de mediagenieke burgemeester al op veel plaatsen vertellen. Wanneer een crisis langer duurt, moet de aanpak volgens Depla veranderen. "De zorg boven alles, dat kan dan niet meer. We hebben te lang vanuit de zorgkant naar de crisis gekeken." Hij vervolgt: "We hebben een verantwoordelijke samenleving. Aan het begin hielden mensen uit zichzelf afstand." Later, toen Den Haag allerlei maatregelen opgelegde, deed dat wat met de maatschappij: "De maatregelen sloten op een gegeven moment niet meer aan bij de ernst van het probleem, dat tastte het vertrouwen aan van burgers in de overheid."

Depla vindt het belangrijk dat de samenleving eigenaar blijft van een crisis én van de herstelaanpak. "De discussie was niet, hoe geef je de samenleving verantwoordelijkheid? Die ging over, hoe leg je de samenleving regels op? Zo ontstaat een vertrouwenscrisis. De samenleving vertrouwt de overheid niet en andersom." Depla pleit ook voor reservisten die in crisistijd kunnen inspringen in de gezondheidszorg. "Mensen die ook een andere baan hebben en die je op kan roepen bij een volgende pandemie. En dan moet je bereid zijn soepel om te gaan met allerlei administratieve regels." Is dat niet erg duur? De burgemeester trekt zijn schouders op. "Kijk naar mijn brandweer. Die zitten in de kazerne te wachten op een brand. Soms rukken ze langere tijd niet uit. Dat is niet efficiënt. Maar bij brand, zijn we blij dat ze er meteen zijn. We hebben de gezondheidszorg misschien té efficiënt gemaakt. Als er iets onverwachts gebeurt, zijn we bang dat het omvalt."

En preventie is wat hem betreft belangrijk. "Veel mensen op de intensive care hadden overgewicht. Als we de obesitaspandemie aanpakken, zijn we ook beter bestand tegen andere pandemieën. En dat kán. We zijn ook al heel ver gekomen in de strijd tegen het roken." Maar veel mensen zijn kritisch over de kosten van de gezondheidszorg? Depla: "Wij moeten nadenken hoe we de publieke sector willen inrichten. Als de belastingen voortdurend dalen, hebben we minder geld voor dingen die we wél belangrijk vinden. Dat verdient discussie." Het verplaatsen van carnaval naar de zomer, met een lager risico op virussen, daar had Depla het vaker over. "Waarom is het cricketseizoen in de zomer en het voetbalseizoen in de winter? Niemand weet dat meer. Onze lange schoolvakantie in de zomer komt door ons agrarische verleden, dan konden kinderen helpen oogsten. Maar waarom doen we het nu nog zo?" Depla weet dat veel mensen het lastig vinden om van tradities af te wijken. "Ga erover in gesprek en leg het niet op. Geef sectoren de ruimte en bied begeleiding."

