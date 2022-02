Hond Duko zorgt voor gezelligheid in de klas: 'Hij komt kusjes geven'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Hond Duko zorgt voor gezelligheid in de klas

Groep 7 van basisschool Oost in Bergen op Zoom heeft er sinds kort een nieuwe klasgenoot bij. Duko, een labradoodlepup van twaalf weken, wordt opgeleid tot klassenhond. ‘’Het doel is dat Duko straks steun biedt aan de kinderen als ze even niet lekker in hun vel zitten.’’

Meester van groep 7, Rick Trommelen, is het baasje van Duko. ‘’Mijn partner en ik wilden al heel lang een hond, maar dit was een probleem omdat we allebei fulltime werken. Tot ik ging solliciteren bij deze natuurschool. Ik had artikelen gelezen uit Amerika en Zweden over schoolhonden en toen ik dat tijdens mijn sollicitatie voorstelde, werd er enthousiast op gereageerd.’’

"Zo’n beestje geeft enorm veel liefde."

Toch duurde het nog even tot het eindelijk zover was. Schooldirecteur Saskia van Loon: ‘’We hadden eerst goedkeuring nodig van het bestuur, daarna van de medezeggenschapsraad en natuurlijk het team. Daarna moesten er protocollen opgesteld worden. Dat was best een hele klus.’’ Maar al het geregel is snel vergeten: ‘’Een schoolhond geeft zoveel gezelligheid en rust. Zo’n beestje geeft enorm veel liefde, terwijl je er zelf weinig voor hoeft te doen.’’ Ook de leerlingen zijn erg blij met de komst van Duko. ‘’Als leerlingen even niet lekker in hun vel zitten, dan troost Duko ze’’, vertelt Jiano Verbeek uit groep 7. Ook klasgenoot Sarah van der Kolk kan Duko nu al niet meer missen. ‘’Hij is superlief en komt altijd kusjes geven. Met een hond kan je alles bespreken.’’

‘’We verwachten dat hij over een jaar fulltime in de klas kan zijn."