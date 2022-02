Ook zonder Jeffrey Herlings gaan motorcrossers knallen in nieuw seizoen

Met de uitgestelde Grand Prix van Groot-Brittannië start zondag het nieuwe seizoen van de motorcross. Hoewel regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings nog ontbreekt vanwege een voetblessure, zijn er met Glenn Coldenhoff, Brian Bogers en Calvin Vlaanderen nog altijd drie Brabanders in de MXGP. Interessant wordt dit jaar vooral ook de MX2-klasse met Roan van Moosdijk, Kay de Wolf en nieuweling Kay Karssemakers.

Maar ook zonder wereldkampioen Jeffrey Herlings uit Oploo valt er nog genoeg te beleven in de MXGP. Al zou het natuurlijk mooi zijn als Herlings snel zijn rentree kan maken. Hoe lang zijn het gebroken hielbeen hem aan de kant houdt, is nog niet duidelijk.

"Mijn nieuwe team bevalt echt heel erg goed", zo vertelt hij. "Het team is ontzettend professioneel en dat merk ik meteen met rijden. Ik heb een goede keuze gemaakt en een plek in de top vijf is dan ook realistisch."

Ook teamgenoot Kay de Wolf uit Eersel heeft die doelstelling. Na een geweldig debuutjaar, hij eindigde zevende, wil hij nu meer. "Ik wil dit jaar top vijf te rijden", zegt de 17-jarige De Wolf vastbesloten. "Ik voel me goed en ben klaar om te knallen. Een Grand Prix winnen is mijn doel. En liefst zo snel mogelijk, want dat is toch de droom van elke crosser."

In de korte voorbereiding op het nieuwe seizoen trainden Van de Moosdijk en De Wolf samen als teamgenoten, maar ze zijn straks ook concurrenten. "Dat voelt nu nog niet zo", zegt De Moosdijk. "We hebben elkaar de laatste weken naar een hoger niveau gebracht en zijn maatjes. Maar straks in de baan ga je natuurlijk voor jezelf. Al zullen we elkaar er ook weer niet vanaf rijden."