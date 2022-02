Handrem vergeten: auto rolt kanaal in

Een avondwandeling is woensdag niet goed afgelopen voor een man in Tilburg. Hij parkeerde zijn auto aan het kanaal aan de Dongenseweg, maar vergat de handrem erop te zetten. Toen hij terugkwam, dreef zijn auto in het water. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Iets na acht uur kregen hulpdiensten de melding dat er in Tilburg een auto in het water lag. De brandweer, duikers en politie waren snel ter plaatse en zagen de wagen in het kanaal drijven. Er zat niemand in.

Wat bleek: een man had zijn auto daar geparkeerd op een trailerhelling, maar hij was waarschijnlijk vergeten de handrem erop te zetten. Hij ging namelijk een rondje wandelen en toen hij terugkwam, zag hij dat zijn auto het water in was gerold.

Een berger heeft samen met de brandweer kabels aan de auto gemaakt en die zo uit het water getrokken.