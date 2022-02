Coronanieuws: ziekteverzuim verder gestegen door coronabesmettingen

5.00

Het ziekteverzuim in Nederland is in januari nog verder gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat komt door de grote aantallen coronabesmettingen. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie werd meer dan de helft van het aantal verzuimmeldingen veroorzaakt door corona, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

De uitval blijft het hoogst in de gezondheidszorg (7 procent) en de industrie (5,8 procent). Het ziekteverzuim is in die sectoren in verhouding een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 5 procent in januari. Dat was een maand eerder nog een gecorrigeerde 4,8 procent. In de financiële en zakelijke dienstverlening steeg het aantal ziekmeldingen in januari het minst doordat de mogelijkheden tot thuiswerken in die beroepsgroepen veel groter zijn.