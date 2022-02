Storm Dudley zorgt voor schade in Brabant: veel omgewaaide bomen

Bij verzekeraar Interpolis zijn van woensdagavond tot donderdagmiddag 543 schademeldingen binnengekomen als gevolg van de storm Dudley. In heel het land zorgden harde wind en stevige windstoten voor schade aan huis, tuin en auto. Brabant is een van de meest getroffen provincies, laat de verzekeraar weten.

Donderdagochtend kwamen er in onze provincies al meldingen van stormschade, onder meer uit Breda waar de dakbedekking van een flat naar beneden kwam. In Waalwijk, Tilburg Zuid, Oisterwijk, Dorst en Gemert waaiden een aantal bomen om. Er zijn nog een echt grote gevallen van stormschade geweest in Brabant.

Ook uit Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland kwamen veel meldingen binnen. Interpolis verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen nog veel verder zal oplopen. Vrijdag waarschijnlijk door de impact van storm Eunice. En mogelijk na het weekend nog de storm Franklin.

Dakpannen en autoschades

De meeste schademeldingen kwamen van losgewaaide dakpannen of dakdelen en vallende takken en bomen die voor beschadigingen zorgden. Bij bijna negen op de tien meldingen ging het om schades aan huizen. Ook waren er schades aan auto’s, vallende takken of problemen in het verkeer door de harde wind.