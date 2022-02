Hele dag geen treinen van en naar Den Bosch door kapotte bovenleiding

Een vrachtwagen met een kraan heeft bij de spoorwegovergang aan de Loonsebaan in Vught drie bovenleidingen kapotgetrokken. Daardoor kunnen er drie sporen niet worden gebruikt. Volgens ProRail duurt het zeker tot elf uur vanavond voordat de bovenleiding is gerepareerd.

Het gaat om de spoorverbindingen Den Bosch-Tilburg en Den Bosch-Eindhoven. Het treinverkeer van en naar Den Bosch ligt stil. Op het traject stonden nog drie treinen stil. De 675 reizigers worden met bussen naar hun eindbestemming gebracht.

Volgens een 112-correspondent moest de chauffeur enige tijd in zijn cabine blijven omdat de leidingen nog niet geaard waren. Inmiddels is de chauffeur uit zijn cabine. De bovenleidingen zijn over een lengte van honderd meter kapot getrokken.