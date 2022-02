Lange rijen voor feestwinkels nu carnaval doorgaat: 'Dit wordt nachtwerk'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 De carnavalswinkel in Tilburg heeft het druk, veel mensen zoeken een nieuw pekske.

Toen Hans van der Linden donderdagmorgen de deuren van zijn carnavalswinkel in Tilburg opende, stonden er al twintig mensen voor de deur. Na de persconferentie van dinsdag weten de feestvierders het immers zeker: carnaval gaat door en ik moet nog snel een carnavalspak. Grootste probleem voor Hans is om de enorme vraag te verwerken in zo’n korte tijd.

“Druk ja, dat kun je wel zeggen”, vertelt Hans. “Drie weken geleden had ik op vrijdag drie of vier klanten. Twee weken geleden werd het al wat drukker. Mensen wilden toch een feestje gaan vieren, merkte je. Dan maar thuis of met mensen in de straat. Vorige week hebben we nog beter verkocht, maar na de persconferentie op dinsdag is de bom gebarsten. We kunnen het amper aan, het is volle bak.” Net als andere ondernemers was Hans lang afhankelijk van de coronamaatregelen. “Met Halloween hebben we nog wel goed verkocht. Veel mensen gingen met vriendengroepen toch ergens Halloween vieren. Je merkte dat mensen graag een feestje wilden.”

"Ik heb spullen genoeg, maar uitbreiden lukt nu niet meer.”

De Koopjeshal Carnavalspecialist is normaal twee keer zo groot, maar dat lukt dit jaar niet meer. “Voor carnaval breiden we de winkel uit van zo’n 750 naar 1350 vierkante meter. Maar het is te kort dag. Ik heb spullen genoeg, maar uitbreiden lukt nu niet meer.” “Grootste probleem is om alles te verwerken, want ik heb niet genoeg personeel. Dus dat wordt hard aanpoten. Een normale omzet ga ik nooit meer halen in zo’n korte tijd met een derde van het normale assortiment en een halve winkel.”

“Komende anderhalve week wordt het nachtwerk."

“Maar iedereen die hier binnenkomt is blij”, merkt Hans. “Ze klagen niet dat er wat minder aanbod is en zijn overal tevreden mee. De mensen zijn blij dat het weer kan.” Tot en met carnavalszondag zijn Hans en zijn vrouw dag en nacht in touw. “Komende anderhalve week wordt het nachtwerk. Het voelt wel wat dubbel dat we heel lang niets konden en het nu niet aankunnen, maar uiteindelijk ben ik blij dat we weer kunnen verkopen. Dat voelt wel als een bevrijding.”