Carnavalsorkest in no time volgeboekt: 'Iedereen heeft zin in een feestje'

Dweilorkesten en blaaskapellen staan te trappelen om met carnaval weer te spelen. Pretband De Klepzijkers in Teteringen hoefde niet lang na te denken of ze weer met carnaval wilden spelen. “Binnen de kortste keren zat de carnaval helemaal vol met afspraken.”

“Alleen op zaterdagavond is nog niet duidelijk wat we gaan doen”, vertelt secretaris Marco Damen van de 16-koppige band. “D’r zijn wel wat opties, dus die moeten we nog even bekijken.”

Met de eigenaar van hun thuishonk, De Beyerd in Breda, waren ze er snel uit. “Daar spelen we twee avonden. En verder hebben we bijvoorbeeld een optreden bij de haven in Breda en hebben we op dinsdag ons eigen festival in By Tater in Teteringen. De bands en kapellen die we daarvoor vroegen, waren ook meteen enthousiast.”

De Klepzijkers bestaan al sinds 1988 en zijn dus wel gewend om een feestje te organiseren. Door het jaar heen spelen de 16 klassiek geschoolde muzikanten met elkaar ook andere muziek, maar met carnaval is het feesten geblazen.

