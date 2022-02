Boswachter waarschuwt: 'Blijf weg uit Biesbosch, de storm is te gevaarlijk'

Reeën in de Biesbosch nu al op de vlucht voor het water en storm Eunice

Reeën, hazen en andere dieren in de Biesbosch zijn al op de vlucht geslagen voor de storm Eunice én het bijbehorende hoogwater die vrijdag worden verwacht. Staatsbosbeheer roept daarom nadrukkelijk op om vrijdag tijdens de storm, maar ook in de dagen daarna, de Biesbosch te mijden. “Het wordt serieus gevaarlijk”, zegt boswachter Harm Blom. “Lager gelegen wegen gaan of zijn al ondergelopen en op sommige wandelpaden kan wel een meter water komen te staan. Blijf weg."

Rob Bartol Geschreven door

“Storm Eunice gaat zorgen voor hoge waterstanden in de Biesbosch. Vanaf vrijdag gaan de waterstanden richting 1,60 meter boven N.A.P. "Dat betekent dat de lager gelegen wegen en polders in de Biesbosch en de Noordwaard onder water komen te staan”, vertelt boswachter Blom.

“Alle zoogdieren gaan op de vlucht."

“Vanaf vrijdag zullen lager gelegen delen van de Biesbosch drie keer onder water lopen, dus na het weekend ook nog”, zegt Blom. De combinatie van zware storm en hoogwater gaat er ook voor zorgen dat dieren moeten vluchten. “Alle zoogdieren gaan op zoek naar hoger gelegen droge gebieden. Blijf dus weg, ook om de dieren rust te gunnen in hun zoektocht naar een veilige plek. Het is ook voor de dieren een stressvolle periode.”

Bij de ingangen van de Noordwaard wordt het verkeer vanaf vrijdag gewaarschuwd voor hoogwater. Borden met knipperlicht waarschuwen dan voor water op de weg. “In de lager gelegen gebieden staan echter geen waarschuwingsborden”, vertelt Blom. “Mensen kunnen dan zomaar vastrijden omdat het door water op de weg onduidelijk is waar de weg ophoudt.”

"Blijf dus weg, wandelen kan niet en wegen staan onder water."