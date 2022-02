Zo zet je een omgevallen schaap weer op haar poten

Nu de lente eraan komt, lopen er veel drachtige schapen in de Brabantse weiden. Met lammeren in de buik en een volle vacht is een ooi topzwaar en vallen ze gemakkelijk om. Zelfstandig weer overeind komen lukt vaak niet. Schapenhouder Bart van Ekkendonk uit Loon op Zand laat zien hoe je een ooi weer op haar poten kan zetten.

Bart is eigenaar van De Lachende Ooi, een bedrijf dat zo'n 1500 volwassen schapen heeft grazen in weides en op heidevelden in en rond Loon op Zand.

"Een goede schapenhouder gaat meerdere keren per dag kijken bij zijn drachtige dieren, maar het kan in de tussentijd gebeuren dat zo'n ooi hulpeloos op haar rug ligt. Als het schaap te lang op zijn rug ligt, dan gaat ze dood, inclusief de lammeren in haar buik. Dus als mensen zo'n dier kunnen helpen overeind te komen, is dat heel fijn."