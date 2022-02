Hoogbejaarde man thuis overvallen: tweede verdachte opgepakt

1/2 Agenten doen onderzoek na de overval in de Antwerpenlaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de overval op een hoogbejaarde man uit Eindhoven. Het gaat om een 47-jarige Eindhovenaar. De eerste verdachte werd een week eerder vlak na de overval aangehouden.

Op woensdagavond 9 februari werd een hoogbejaarde man in zijn huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven overvallen. Hij werd verrast door twee mannen die hem naar de grond werkten. Vervolgens haalden de twee overvallers zijn huis overhoop en gingen ze er met zijn auto en nog wat andere spullen vandoor. Zijn auto zou later zijn teruggevonden.

Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel erg geschrokken. De politie was snel ter plaatse en wist de eerste verdachte, een 39-jarige Eindhovenaar, aan te houden. Naar de tweede man was de politie nog op zoek. Hij is deze week aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beelden van vlak na de overval: