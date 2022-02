FC Den Bosch verlengt contract van trainer De Gier ondanks matige serie

Jack de Gier tekent voor één seizoen bij

FC Den Bosch haalde in de laatste tien wedstrijden slechts één punt. De ploeg staat onderaan in de derde periode en is afgezakt naar plek vijftien in de Keuken Kampioen Divisie. Tóch houdt de club vertrouwen in trainer Jack de Gier. Hij tekende voor één seizoen bij.

Voor De Gier kwam de contractverlenging niet als een verrassing: ‘’Na mijn aanstelling zijn we een bepaalde speelwijze gaan aanhouden, waar de clubleiding veel vertrouwen in heeft. De klik met de staf is goed en ikzelf stap iedere dag met veel plezier het veld op.’’ De reeks slechte resultaten van de laatste weken zijn daarom geen redenen voor paniek: ‘’We hadden ons natuurlijk meer voorgesteld van de derde periode. Maar we zien ook dat het balletje een aantal keer verkeerd is gevallen voor ons. Alleen tegen FC Emmen (0-2) waren we verreweg de mindere.’’

"Iedereen ziet dat FC Den Bosch stappen aan het zetten is."