Minder dan 2 jaar de tijd om 2000 stallen te moderniseren: 'Moet lukken'

Meer dan 2000 Brabantse stallen moeten voor 1 januari 2024 nog worden gemoderniseerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie heeft laten doen. Volgens provinciebestuurder Elise Lemkes is het de bedoeling dat alle boeren de deadline gaan halen. Zij gaat er ook voor zorgen dat alle benodigde vergunningen op tijd worden afgegeven.

Boerenorganisatie ZLTO probeerde eerder via de rechter het eigen Brabantse stallenbeleid tegen te houden. Dat lukte toen niet. De ZLTO vindt dat Brabantse boeren nog steeds de dupe worden van het provinciebeleid en worden benadeeld tegenover boeren in andere provincies.

Minder Stikstof

Brabant verplicht veehouders om oudere stallen te vernieuwen zodat er minder stikstof uit de stallen lekt. De gedachte daarachter is altijd geweest dat Brabant veel stikstofgevoelige natuur heeft én veel veehouderijen die stikstof produceren.

De val van het Brabants provinciebestuur in december 2019 had nadrukkelijk met de discussie te maken. Het CDA stapte toen uit het college omdat de partij vond dat de regels voor de boeren te streng waren. Het nieuwe college besloot toen de deadline voor de stalaanpassingen twee jaar op te schuiven: van 2022 naar 2024.

Voor het nu gepresenteerde rapport namen onderzoekers de situatie in ruim 4000 stallen onder de loep. Dat er daarvan nog ruim 2000 moeten worden aangepast, komt ook omdat het rapport inschat dat ruim 1500 stallen voor 2024 worden gesloten.

Het aantal boerenbedrijven in Nederland neemt al jaren af. Dat komt door:

schaalvergroting,

gebrek aan een opvolger,

relatief lage inkomens.

'Glashelder'

Gedeputeerde Elies Lemkes zei donderdagmiddag bij de presentatie van het rapport: "Er komt veel op de boeren af, landelijk én hier in Brabant. Wij proberen ze zo goed mogelijk te helpen en ook Haags geld hierheen te halen. Boeren zijn ook ondernemers die om helderheid vragen en wij willen glashelder zijn. Deze deadline moet worden gehaald."

Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment is in een aantal rechtszaken verwikkeld over de effectiviteit van nieuwe stalsystemen. Een rechter in Friesland vernietigde daarom eerder de vergunning voor een boer die een duurzame stal wilde laten bouwen.

Veel mensen kijken met spanning uit naar het hoger beroep in deze zaak. Voor Lemkes is die procedure geen reden de deadline voor de Brabantse boeren nog eens te verschuiven. Volgens haar zijn er genoeg effectieve stalsystemen beschikbaar. "We praten hier al over sinds 2017. De boeren weten waar ze aan toe zijn."