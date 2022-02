Gerda (59) is de enige vrouw in de Steenbergse raad: 'Ik sta mijn mannetje'

Gerda (59) is de enige vrouw in de gemeenteraad van Steenbergen

Gerda van Caam is de enige vrouw in de gemeenteraad van Steenbergen. Daarmee is deze gemeente in Brabant het extreemste voorbeeld van een scheve man-vrouw verhouding in de raad. Minder dan een derde van alle raadszetels in Brabant wordt door een vrouw bezet. Alleen in Limburg en Zeeland is de verhouding nog schever dan hier.

Drie vrouwen kwamen na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Steenbergen in de gemeenteraad terecht. Maar alle drie stopten ze, om verschillende redenen. De 59-jarige Van Caam is de enige vrouw die een van hen verving. "Ik sta mijn mannetje wel, hoor", antwoordt ze meermaals op de vraag hoe het is om als enige vrouw in de raad te zitten.

"Vrouwen spreken meer met gevoel, meer met het hart."

"Maar het is wel jammer. Vrouwen spreken meer met gevoel, meer met het hart. Dat mis ik weleens om me heen. Je wilt ook in de gemeenteraad een weerspiegeling van de samenleving hebben." Die is er zelden, blijkt uit cijfers van de stichting Stem op een Vrouw. Van alle huidige Brabantse gemeenteraadsleden is 28,3 procent vrouw en 71,7 procent man. Daarmee scoort onze provincie zelfs onder het landelijke gemiddelde. In slechts zeven Nederlandse gemeenteraden zijn vrouwen in de meerderheid. Baarle-Nassau is daar met 7 vrouwen en 6 mannen een voorbeeld van. Hoe komt het dat de man-vrouw verhouding in de gemeenteraad zo scheef is? Van Caam: "Vrouwen melden zich minder snel aan als kandidaat, durven niet zo snel op de voorgrond te treden. En anderen vinden het moeilijk om het raadswerk met thuis te combineren."

"Je hebt echt het gevoel dat je iets bijdraagt."

En dat is jammer, stelt de Steenbergse. Wat haar betreft moeten er meer vrouwen bij in de gemeenteraad. "Je hebt echt het gevoel dat je iets bijdraagt, soms iets kan veranderen en opkomt voor de mensen." Van Caam staat op plek 4 van haar partij Gewoon Lokaal! en heeft goede hoop na de verkiezingen in maart, weer in de raad te kunnen plaatsnemen. Maar ook dat ze na de verkiezingen door meer vrouwen wordt omringd, ondanks dat er geen vrouwelijke lijsttrekkers in Steenbergen zijn. "Die balans moet worden rechtgetrokken." Op dit kaartje zie je hoe groot het percentage vrouwen in jouw gemeente is: