PSV wint van Maccabi Tel Aviv maar maakt return onnodig spannend

PSV heeft donderdagavond met 1-0 gewonnen van Maccabi Tel Aviv. In de tussenronde van de Conference League lieten de Eindhovenaren de zeer zwakke bezoekers in leven. De return in Israël kan dus nog spannend worden.

Nadat PSV was uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League en de poulefase van de Europa League resteert nu de Conference League. Dat PSV is afgezakt naar het derde Europese toernooi van de UEFA was te merken op het veld.

Maccabi Tel Aviv was van een dermate matig niveau. PEC Zwolle en Sparta lieten eerder dit seizoen op bezoek in Eindhoven meer zien dan de Israëliërs. Het was een elftal van niks en dus leek PSV er met de handrem op te spelen.

Na elf minuten was het Cody Gakpo die de thuisploeg op voorsprong zette. Na een mooie assist van Mauro Júnior trok de linksbuiten naar binnen en schoot hij raak in de korte hoek. Een mooie avond leek het te gaan worden want in de tien minuten daarna kreeg PSV twee grote kansen. De ploeg stuitte telkens op de doelman.

Halve kracht

Daarna kakte de wedstrijd heel erg in. PSV had de bal maar deed er te weinig mee. Het was slordig in balbezit waardoor Maccabi eenvoudig kon tegenhouden. Als PSV maar een paar procent meer zou geven, zou de return volgende week een formaliteit worden.

Het zwakke spel van de thuisploeg kon ook komen door de puzzel die Roger Schmidt voor de wedstrijd moest oplossen. Jordan Teze was de enige fitte centrale verdediger waardoor Philipp Max (eerste helft) en Erick Gutiérrez (tweede helft) centraal achterin moesten spelen. Maar eigenlijk mag dat geen excuus zijn tegen een zeer zwak Maccabi Tel Aviv.

Ook de tweede helft begon erg tam. Zoals het ook op de tribunes tam was. Aan alles merk je dat de Conference League nog naam moet winnen in Nederland. Pas in latere rondes zal het nieuwe toernooi gaan leven, voor nu voelt het voor PSV nog te veel als een troostprijs.

Onnodig spannende return

PSV had donderdagavond al met één been in de volgende ronde kunnen staan als het net iets scherper en feller was geweest. Het had niks te vrezen van de bezoekers. Ondanks dat de 1-0 zege normaal gesproken een prima uitgangspositie is voor de return maken de Eindhovenaren het onnodig spannend.

In Israël wacht mogelijk een heel ander Maccabi Tel Aviv, dat wordt gesteund door het thuispubliek. Toch moet het bereiken van de volgende ronde geen probleem worden voor PSV. Het zou een schande zijn als het niet lukt.