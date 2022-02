Tweedehands auto valt stil op snelweg, stel eist geld terug van handelaar

Vier maanden nadat ze bij een autohandelaar in Oss een gebruikte Hyundai hadden gekocht, hield de auto van Jeroen (33) en Roos (28) er midden op de snelweg mee op. Het Nijmeegse stel ging op onderzoek uit en ontdekte dat de auto in Duitsland betrokken was geweest bij een ongeluk en total loss was verklaard. Donderdag eisten ze voor de kantonrechter in Den Bosch dat de autohandelaar hen het volledige aankoopbedrag zou terugbetalen.

Dat de autohandelaar niets had gezegd over die ongeluksschade stoort het stel nog het meest. Volgens Jeroen had hij bij de koop gevraagd of er schadeproblemen waren. Hij kreeg te horen dat de auto alleen gebruikersschade had. “Als we geweten hadden dat er meer aan de hand was hadden we hem nooit gekocht”, liet hij in de rechtbank van Den Bosch weten. Het was hun eerste auto. Ze betaalden er 8600 euro voor, maar gingen ervan uit dat ze voor dat bedrag een auto mee konden nemen waar ze ‘geen gedoe’ mee zouden krijgen.

Vier maanden ging het goed. Totdat Roos afgelopen zomer bij haar ouders op bezoek wilde en de auto op de A2 bij Urmond helemaal stilviel. Roos: ”Ik was in paniek, ik merkte dat niets het meer deed.” Er waren geen signalen geweest dat er wat mis zou zijn met de auto: geen brandende lampjes of vreemde geluiden. “Pas toen de auto helemaal stilstond ging er een rood lampje branden.”

Via het onderhoudsboekje in de auto wisten ze de vorige eigenaar in Duitsland te achterhalen. Die schrok dat de auto na het ongeluk als tweedehands auto naar Nederland was gegaan en voor veel geld was verkocht.