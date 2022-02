Brand verwoest grote schuur in Oostelbeers

Er woedde donderdagavond een uitslaande brand in een schuur aan de Esperenweg in Oostelbeers. De schuur, die grenst aan een boerderij, is helemaal verloren gegaan. Het woongedeelte heeft veel schade opgelopen.

In de schuur stonden grondverzetmachines gestald. Het is nog niet duidelijk hoeveel voertuigen er binnen stonden. Ook is niet duidelijk hoe groot de schuur is.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Er waren drie blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om het vuur te bestrijden.

Er is niemand gewond geraakt. Voor de bewoners is opvang geregeld in overleg met Stichting Salvage. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.