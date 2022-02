Komiek Marlon lag weken in coma door corona: 'Ik was een kasplantje'

Cabaretier Marlon Kicken is herstellende na een heftige coronabesmetting (eigen foto). Marlon moest opnieuw leren lopen, eten en praten na het ontwaken uit coma (eigen foto). Volgende Vorige 1/2 Cabaretier Marlon Kicken is herstellende na een heftige coronabesmetting (eigen foto).

De tonprater en cabaretier Marlon Kicken (48) uit Aarle-Rixtel heeft drie weken in coma gelegen door een coronabesmetting. In die tijd keek hij meerdere keren de dood in de ogen. Sinds zes weken werkt hij hard aan zijn herstel. Het doel is om zo snel mogelijk weer in het theater te staan. "Ik ben weer toe aan lachen en plezier."

Evie Hendriks Geschreven door

"Ik was een gezonde kerel, maar toen ik in december uit die coma kwam, was ik nog maar een kasplantje", vertelt de komiek. "Ik heb twee keer de dood in de ogen gekeken. Dat heeft een heel grote impact op mij en mijn omgeving. Ik was erg bang. En het is nog steeds onzeker. De revalidatie is bij iedereen anders." De 48-jarige cabaretier kwam eigenlijk nooit bij de huisarts, voordat hij corona kreeg. Toch werd hij heel erg ziek van het virus. "Het tastte mijn hele longen aan." Marlon belandde in het ziekenhuis en lag dus wekenlang in coma. Inmiddels werkt hij aan zijn herstel. En dat gaat niet zo hard als hij graag zou willen. "Ik moest opnieuw leren lopen, eten en praten. Je wil heel graag maar je lichaam protesteert soms nog en dan zet je weer twee stappen terug. Gelukkig kan ik steeds verder lopen en heb ik al wat meer adem." Tekst gaat verder onder de foto.

Marlon is druk aan het revalideren en blijft positief (eigen foto).

Maar tonpraten zit er voorlopig nog niet in en dat mist de komiek heel erg. "Deze periode is normaal gesproken de drukste tijd van het jaar voor mij. Nu kan het eindelijk weer door de versoepelingen en dan heb ik er de adem niet voor. Ik mis het heel erg." Ook de cabaretvoorstellingen zijn een groot gemis voor Marlon. "Het voelt zo bijzonder dat mensen de moeite nemen om naar mij te komen kijken. Ik mis dat heel erg maar ook de spanning voor de show en de adrenalinekick die ik ervan krijg. Ik ben weer toe aan lachen en plezier." Dat geldt ook voor de honderden fans die Marlon sterkte wensen onder een Facebookbericht van hem. "Hopelijk kun je gauw weer spelen en dan kom ik kijken met mijn gezin", schrijft iemand.

"Ik ben verrast door zoveel lieve reacties."

"Om te merken dat zoveel mensen met me meeleven, sleept mij door deze heftige periode heen", zegt de komiek. "Ik ben verrast door zoveel lieve reacties. Ik sta al jaren op het podium maar ik ken natuurlijk niet iedereen persoonlijk." Hij belooft zijn fans dan ook dat hij zodra het weer kan, weer op de planken zal staan. "Spelen in het theater is mijn grootste passie dus ik kan niet meer wachten. Nog even geduld maar ik ben onderweg." Marlon Kicken treed al jaren op als tonprater, bijvoorbeeld bij het Keiebijters Kletstoernooi.