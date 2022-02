Skiester Noa Rabou (17) telt de dagen af naar de Winterspelen in Milaan

Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen telt Noa Rabou (17) al de dagen af naar de volgende editie. Over vier jaar wil ze daar zelf op de ski's staan, in Milaan om haar olympisch debuut te maken als alpineskiester. "Ik wil de snelste alpineskiester worden uit een land zonder bergen."

Noa vertrok al op veertienjarige leeftijd naar Oostenrijk om haar dromen waar te maken. Ze ging daar naar een skigymnasium, een school die ieder jaar maar één buitenlander toelaat. Het leven in de sneeuw bevalt de Vughtse prima. ‘’Met mijn Oostenrijkse leeftijdsgenoten ben ik goed bevriend.”

Er waren geen Nederlanders die kans maakten op een medaille bij het skiën. Maar als het aan Noa ligt, is dat bij de volgende Winterspelen anders. “Ik wil de snelste alpineskiester worden uit een land zonder bergen.”

Tijdens de afgelopen Winterspelen zat Noa op het puntje van haar stoel, zeker als de alpineskiërs in actie kwamen: ‘’Ik vind het zó vet om te kijken. Een paar keer ben ik extra vroeg opgestaan om het te kunnen zien.’’

Rabou debuteerde vorig jaar op het junioren WK in Bulgarije. Bij de slalom eindigde ze op een knappe vierde plaats. Volgens Rabou was dat WK vorig jaar nog maar het begin. "De uitslag was niet eens slecht, maar ik maakte een aantal foutjes die ik normaal nooit maak. Ik weet van mezelf dat ik veel beter kan."

Over vier jaar wil ze er dus bij zijn op de Spelen in Milaan. Nu staat eerst het WK voor junioren in Canada voor de deur. Op 5 maart begint het junioren WK.