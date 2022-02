Drie vrachtwagens omgewaaid op de Moerdijkbrug, A16 dicht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Drie vrachtwagens gekanteld bij Moerdijkbrug

De Moerdijkbrug (A16) is richting Breda dicht, vanwege drie omgewaaide vrachtwagens. Iets voor vier uur waaide daar de eerste vrachtwagen om, waarna de weg richting Breda werd afgesloten. Het bergen van de wagens is volgens Rijkswaterstaat nu niet mogelijk, de wagens worden op een later moment weggehaald. "De oproep blijft: als je niet de weg op hoeft, doe het dan niet. En als je toch gaat, doe dan voorzichtig."

Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht. "We proberen in de andere richting ook een rijstrook te openen", laat Rijkswaterstaat weten. Verkeer kan wel mondjesmaat doorrijden. "Omdat het zo hard waait, is er besloten de vrachtwagens later pas weg te halen. Dat kan nu niet, dus daarom kunnen we niet alle rijstroken openen." Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat is de scheepvaart in Brabantse kanalen ook gestremd, omdat de bruggen niet veilig kunnen worden bediend. "Er staat te veel druk op door de wind, dus die krijg je dan waarschijnlijk niet meer dicht." Iets voor vier uur werd de eerste vrachtwagen omvergewaaid:

Wachten op privacy instellingen...