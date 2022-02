Vrachtwagen omgewaaid op de Moerdijkbrug, A16 dicht

De vrachtwagen waaide om op de Moerdijkbrug (foto: Tom van der Put)

Op de Moerdijkbrug is een vrachtwagen omgewaaid. De A16 in de richting van Rotterdam naar Breda is daarom dicht. Verkeer gaat er via de vluchtstrook langs.

Verkeer kan omrijden via Gorinchem over de A15 en A27. Op de Moerdijkbrug heeft verkeer te maken met nog ongeveer een half uur vertraging.

Wachten op privacy instellingen...