Oudere vrouw zwaargewond door omgewaaide boom

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na het omvallen van de boom in Boekel (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Een oudere vrouw is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt door een omgewaaide boom. Dat gebeurde op de Bezuidenhout in Boekel. Toen ze aan het wandelen was, waaide een boom om en viel die bovenop haar. De vrouw is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Het Bezuidenhout in Boekel is afgesloten.