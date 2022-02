Wonen op 128 meter hoogte: 'Het is net alsof je in een spaceshuttle zit'

Foto: Gerard Zeebregts Foto: Gerard Zeebregts Foto: Gerard Zeebregts Volgende Vorige 1/3 Foto: Gerard Zeebregts

Je hoeft Brabant niet te verlaten om in een Manhattanachtig appartement te wonen. In Tilburg staat namelijk een appartement te koop op de 45e verdieping van Westpoint. Voor dit op appartement op 128 meter hoogte moet je wel 1 miljoen euro neerleggen.

Thijs den Ouden Geschreven door

“Het uitzicht is echt fantastisch mooi", vertelt de huidige eigenaar Gerard Zeebregts. “Je ziet niet alleen Tilburg, maar ook Eindhoven, Den Bosch, Breda en met helder weer kun je zelfs Antwerpen zien liggen.”

Foto: Gerard Zeebregts

“Overweldigend", is het gevoel dat bij Gerard overheerst als hij naar de stad kijkt. “Als je ‘s avonds naar de stad kijkt, voelt het weer heel anders. Het is net alsof je in een spaceshuttle zit, omdat je overal lichtjes ziet.” Maar ook met minder mooi weer kan het uitzicht heel bijzonder zijn. “Echte regenbuien zie je hier heel goed hangen. Je ziet bijvoorbeeld dat het in Den Bosch hard regent en dan weet je: over een paar minuten is het hier.”

Foto: Gerard Zeebregts

Het klinkt misschien gek, maar op die 128 meter boven de grond, heb je volgens Gerard geen last van hoogtevrees. “Ik heb nog niemand hierbinnen gehad die bang was om richting het raam te lopen. Dat is juist het eerste wat mensen altijd doen. Het is natuurlijk wat anders als je het raam opendoet en naar beneden kijkt.”

Foto: Gerard Zeebregts

Zo'n anderhalf jaar geleden is Gerard naar Westpoint verhuisd. Het idee was toen om daar voor altijd te blijven wonen. "We hebben het toen ook helemaal naar onze wens verbouwd." Toch verlaten Gerard en zijn vrouw het appartement nu. "We hebben een hele tijd in Portugal gewoond aan de Atlantische oceaan. Nu we in een appartement wonen is het toch anders. We missen nu wel een beetje het Portugal-gevoel en gaan weer aan het water wonen.”