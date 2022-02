Automobilist op een haar na gemist door vallende boom

Een automobilist in Veldhoven heeft een engeltje op haar of zijn schouder gehad. Net voordat een boom aan de Sterrelaan omvalt, rijdt er een auto onderdoor. "Waarschijnlijk heeft hij het niet eens doorgehad", zegt Dianne Blankers tegen Omroep Brabant. Zij filmde het vanuit haar woonkamer.

"Ik had het gevoel dat ik naar het raam moest lopen en moest gaan filmen." Dat bleek een schot in de roos want precies op dat moment valt een van de bomen voor haar deur om. "De bestuurder reed gewoon verder", zegt ze. "Hij heeft waarschijnlijk niet eens door dat hij door het oog van de naald is gekropen."

Complimenten voor de gemeente

Dianne belde 112 maar daar werd niet opgenomen. Anderhalf uur later belde de alarmcentrale nog wel terug. Toen was de boom al lang weg. "Binnen een kwartier was de boom van de weg. Vanavond is hij in stukken gezaagd. Complimenten voor de gemeente Veldhoven!"

