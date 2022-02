Coronanieuws: 5030 nieuwe besmettingen in Brabant

10.24

Het RIVM gaat een 'redelijke periode' uittrekken voor een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak in de eerste golf. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM bij de NOS. "We zijn nu nog bezig met de crisis bestrijden. Reflecteren en lessen trekken komt volgens RIVM-hoofdmodelleur Jacco Wallinga later. De OVV concludeerde deze week dat Nederland niet klaar was voor een pandemie. In het rapport staat scherpe kritiek op onder meer de aanpak in de verpleeghuizen en de rol van het OMT.