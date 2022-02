Coronanieuws: meerderheid tevreden over corona-aanpak overheid

Winkelend publiek in de Tilburgse Heuvelstraat.

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: 'Negentig procent van de thuiswerkers wil thuis blijven werken.'

Onderzoek: meerderheid tevreden over corona-aanpak overheid.

VVD: 'Geef ondernemers 20 jaar om coronaschulden terug te betalen.'

Liveblog

08.06 Geen nieuwe gevallen van coronavirus in Peking Bij de Winterspelen van Peking zijn de afgelopen dag geen nieuwe gevallen van het coronavirus ontdekt. Er werden tests afgenomen bij aankomende en nog aanwezige personen bij het evenement in China. Op donderdag was de schade ook al beperkt. Slechts een persoon, die arriveerde op het vliegveld van Beijing, werd positief bevonden. De Winterspelen lopen zondag af.

06.00 'Negentig procent van de thuiswerkers wil thuis blijven werken' Ruim negentig procent van de werknemers die nu thuiswerken wil dat ook na de coronacrisis blijven doen, blijkt volgens vakbond CNV uit onderzoek onder duizend thuiswerkende leden. Werkgevers vragen echter een op de drie thuiswerkers weer naar kantoor te komen als het thuiswerkadvies vervalt. "Veel werkgevers popelen om hun personeel weer naar kantoor te vragen", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

03.38 Onderzoek: meerderheid tevreden over corona-aanpak overheid Een meerderheid van de Nederlanders vindt ondanks alle kritiek die er afgelopen twee jaar klonk dat de overheid de coronacrisis goed heeft bestreden. Wel heeft het vertrouwen van bijna de helft van alle burgers in diezelfde overheid een knauw gekregen. Dat blijkt uit onderzoek dat De Telegraaf heeft laten uitvoeren door bureau Kantar Public. Er werden ruim duizend landgenoten ondervraagd. De enquête toont duidelijk de tweespalt die de coronacrisis onder de bevolking heeft veroorzaakt.