Ouderwets stappen in Brabant, ondanks storm Eunice

Een 'ouderwetse' stapavond vrijdag in Breda, Tilburg en Eindhoven

Je zou het vanwege storm Eunice bijna vergeten, maar vrijdagavond kon je ook weer ouderwets stappen. Verschillende kroegen en discotheken openden hun deuren en anderhalve meter afstand was niet meer nodig. Tot een uur 's nachts werd volop gedanst en genoten.

In grote steden zoals Tilburg, Breda en Eindhoven trotseerden de stapliefhebbers storm Eunice om na een lange periode weer een drankje en een dansje te doen met vrienden en vriendinnen.

Het was misschien wat minder druk dan het geweest zou zijn zonder de storm, maar dat mocht de pret niet drukken. Een kleine rij voor de ingang van de kroeg werd voor lief genomen. Nu was het nog nodig om de coronapas te tonen. Dat is vanaf volgende week verleden tijd.