Zo ziet Brabant eruit een dag na storm Eunice

Op de dag na storm Eunice is de schade nog goed zichtbaar op verschillende plekken in Brabant. Van omgevallen bomen op een kerkhof tot weggewaaide tuinmeubels en trampolines. Brabant is zaterdag nog druk bezig met opruimen.

Voor een groep jongens uit Den Bosch was het vrijdagmiddag schrikken toen een boom omviel. Volgens een moeder van een van de kinderen zaten de jongens op een bankje waar de boom precies op viel, maar wisten ze net op tijd weg te komen. "Het was een ongeluk met een goede afloop", laat ze weten. "Nog geen minuut na de val waren de jongens alweer aan het voetballen op het stukje veld dat nog beschikbaar was."

Deze boom viel om op het speeltuintje in Den Bosch waar een groep jongens aan het spelen was.

Op een kerkhof in Esbeek viel ook een boom om. Het is nog onbekend hoe erg de schade is.

Deze boom viel om op een kerkhof in Esbeek

Verder liggen er takken op de weg in onder andere Budel, zijn de tuinmeubels van iemand uit Helmond flink verplaatst en is er in de voortuin van iemand uit Bergeijk een grote boom gevallen.

In Budel liggen takken op de weg door storm Eunice

De tuinmeubels en trampoline in deze tuin in Helmond zijn omgeblazen door storm Eunice.

In deze voortuin in Bergeijk is een boom omgevallen.

De brandweer is op locatie om deze boom in een voortuin in Bergeijk op te ruimen.

Op sociale media zijn ook verschillende foto's van stormschade in Brabant.

