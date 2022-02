Honderden meldingen van stormschade bij hulpdiensten na storm Eunice

1/1 Bomen waaien tegen huis en op auto aan de Hoevenseweg in Tilburg

Bij de hulpdiensten kwamen vrijdag en zaterdagochtend vroeg talloze meldingen van stormschade binnen. De regio Midden- en West-Brabant spande in Brabant de kroon. Daar belden rond de vierhonderd mensen de meldkamer.

In de regio Brabant-Noord kwamen volgens een woordvoerster zo'n vijftig meldingen bij 112 binnen. "Maar veel mensen belden de gemeente", weet ze. "Veel gemeenten staan paraat om de boel op te ruimen. Zo is Vught bijvoorbeeld bezaaid met kleine takken."

In de regio rond Eindhoven kwamen tot tien uur zaterdagochtend ruim honderd meldingen binnen. "Maar dat is niet meer dan een ruwe schatting", benadrukt een woordvoerder. "Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat mensen ook hulp inriepen via lokale brandweerkazernes."

Interpolis

Bij verzekeraar Interpolis in Tilburg zijn tot zaterdagochtend rond tien uur zo'n drieduizend schademeldingen binnengekomen. Hierbij gaat het om meldingen als gevolg van zowel storm Dudley als storm Eunice. Hoeveel meldingen vanuit Brabant kwamen, kon woordvoerder Joost van Buchem niet zeggen. Wel weet hij dat er vanuit Breda en Tilburg veel meldingen zijn binnengekomen.

Joost spreekt van een uitzonderlijke situatie. "Ook omdat deze twee stormen zo vlak achter elkaar plaatsvonden." Interpolis verwacht dat het aantal schademeldingen de komende tijd nog zal oplopen. "We zetten extra personeel in om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Ik raad iedereen aan om schade online te melden. Dat is de snelste manier."

