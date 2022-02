Lichaam gevonden op parkeerplaats langs A58 bij Molenschot

Op een parkeerplaats langs A58 bij Molenschot is zaterdagochtend een lichaam gevonden. Volgens een 112-correspondent heeft de politie het bos tussen de A58 en de Raakeindsekerkweg afgezet.

De politie onderzoekt of er sprake is van een natuurlijke dood of een misdrijf. Met een politiehelikopter zijn vanuit de lucht foto’s gemaakt.

Homo-ontmoetingsplaats

Volgens de 112-correspondent staat het bos daar bekend als homo-ontmoetingsplaats.

De politie werd zaterdagochtend gewaarschuwd dat er iemand op de parkeerplaats overleden zou zijn. Of het gaat om het lichaam van een man of vrouw maakt de politie nog niet bekend.